Недавно осужденных Мамаева и Кокорина могут скоро освободить

Рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина назначено на 6 сентября. Об этом сообщили в Алексеевском суде Белгородской области.

Заседание состоится в самой колонии. Ходатайство футболистов будет рассмотрено в помещении ИК-4 УФСИН по Белгородской области, пишет «ПолитЭксперт».

Напомним, в мае Мамаева приговорили к году и пяти месяцам тюрьмы, а Кокорина к полутора годам за две драки в Москве. Они избили водителя ведущей Первого канала, а также главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ (разработчик машин Aurus) Сергея Гайсина.