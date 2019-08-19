Недавно осужденных Мамаева и Кокорина могут скоро освободить
Рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина назначено на 6 сентября. Об этом сообщили в Алексеевском суде Белгородской области.
Заседание состоится в самой колонии. Ходатайство футболистов будет рассмотрено в помещении ИК-4 УФСИН по Белгородской области, пишет «ПолитЭксперт».
Напомним, в мае Мамаева приговорили к году и пяти месяцам тюрьмы, а Кокорина к полутора годам за две драки в Москве. Они избили водителя ведущей Первого канала, а также главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ (разработчик машин Aurus) Сергея Гайсина.
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