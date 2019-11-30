Названы условия отзыва исков «Нафтогаза» к «Газпрому»

Если «Газпром» выплатит «Нафтогазу» 3 миллиарда долларов и компенсацию, Украина готова отказаться от иска к «Газпрому» на 12,2 миллиардов долларов.

«Мы напомнили, что мы сделали встречные иски на сумму $12,2 млрд. Мы сказали, что об этих $12,2 млрд мы не можем забыть. Давайте рассматривать возможность того, как мы получим $3 млрд и компенсацию. И если вы хотите, чтобы мы отказались от $12,2 млрд долларов, то какую компенсацию мы получим?» — заявил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко ТАСС.

Напомним, судебная тяжба между компаниями началась в 2017–2018 годах, когда Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить Украине $2,56 млрд. Кроме этого, «Нафтогаз» подал новый иск к «Газпрому» на $12 млрд.

Россия, в свою очередь, заявила, что готова продлить истекающий в конце 2019 года контракт с Украиной на транзит газа лишь при условии обнуления всех судебных требований.

27 ноября Апелляционный суд Швеции отказал «Газпрому» в попытке оспорить решение Стокгольмского арбитража по контракту по поставке газа от 2009 года. Решение по второй важной апелляции, связанной с контрактом на транзит, ожидается в следующем году.

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