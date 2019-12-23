Названы самые узнаваемые у россиян журналисты

Исследования, которые провел Mediascope «Медиапотребление в регионах России» показали самых узнаваемых журналистов России. В тройке лидеров оказались Андрей Малахов, Владимир Познер, и Владимир Соловьев.



При этом помимо узнаваемости учитывался и уровень доверия, так например Андрея Малахова знают 96% опрошенных, но доверяют ему лишь 40%. Владимира Познера узнают 89%, 58% ему доверяют, что ставит его на первое место по этому показателю. Соловьева узнают 84%, доверяют ему 48%.

Также выяснилось, что аудитория старше 35 лет с большим доверием относится к журналистам «из телевизора», а молодежь больше доверяет людям «из интернета», пишет «РИА Новости».

Ранее Владимир Познер рассказал о борьбе с онкологическими заболеваниями. По словам журналиста, он дважды перенес рак.

Несколько лет назад Познер стал частью движения под названием «Вместе против рака» и своим примером показывает, что болезнь можно преодолеть.

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