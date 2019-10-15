Названы самые скучные профессии

Сервис по поиску работы Superjob провел опрос среди россиян и выявил самые скучные профессии.

Выяснилось, что 13% респондентов считают должность охранника самой скучной. На втором месте рейтинга с 9% расположилась должность бухгалтера. Также в список скучных, вошли профессии продавца 5%, уборщика 4% и библиотекаря 3%. В принципе любая сидячая и рутинная работа, по мнению россиян является не интересной, пишет «Российская газета».

При этом 8% опрошенных отметили, что любая профессия будет казаться скучной, если сотрудник не любит ее.

Ранее всероссийский научно-исследовательский институт труда Минтруда составил перечень самых востребованных профессий 2019 года. В их числе оказались продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения и юрист.