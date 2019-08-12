Названы российские регионы с наибольшей долей среднего класса

В России назвали регионы с самой большой долей среднего класса. Лидером оказался Ямало-Ненецкий автономный округ – здесь 45% населения имеет устойчивые доходы, достаточные для удовлетворения широкого круга потребностей.

Такие результаты приводятся в исследовании РИА Новости. Для подсчетов были взяты данные Росстата о зарплатах. К средним семьям относили такие домохозяйства, которые могут позволить купить автомобиль и квартиру, соответствующие каждому члену семьи. Допускалась покупка в кредит, при условии, что после выплат для повседневных расходов останется не менее двух прожиточных минимумов на человека.

Согласно полученным данным, в Магаданской области к среднему классу можно отнести 34,5% семей, в Чукотском автономном округе – 33,8%, в Югре - 32%, а Ненецком автономном округе – 29%. В Москве и Санкт-Петербурге к среднему классу относятся более 25% семей.

Последние строчки рейтинга заняли Карачаево-Черкесия (4,%), Кабардино-Балкария (4,1%), Дагестан (2,9%), Чечня (2,5 %) и Ингушетия (1,9%).

Ранее в России назвали пять сфер с зарплатами 75 тыс. рублей и выше.