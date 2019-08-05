Эксперты назвали пять сфер в России с зарплатами 75 тысяч и более

В России проанализировали 27 отраслей по уровню зарплат. Оказалось, что доходы в 75 тыс. рублей в месяц получают 12% россиян – это в основном нефтяники, газовики и шахтеры.

Почти 37% работников сферы добычи полезных ископаемых могут похвастаться высокими зарплатами. Это показало исследование РИА Новости.

Другие отрасли с большой долей высоких зарплат – это рыболовство и финансы. Там высокий заработок наблюдается у 34% и 33% сотрудников соответственно.

Еще одна отрасль с относительно высокими зарплатами – информационные технологии. Здесь четверть работников получают 75 тыс. рублей и более. Пятой отраслью со среднемесячной зарплатой на таком уровне названа «Профессиональная, научная и техническая деятельность».

Аутсайдерами по зарплатам оказались легкая промышленность, образование, сельское хозяйство, гостиницы и кафе.

Исследование проводилось на основании данных по зарплатам с 1 мая 2018 года по 1 мая 2019 год.