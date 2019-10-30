Названы регионы РФ с самыми качественными дорогами

Росстат обнародовал данные о соответствии трасс в разных регионах России нормативным требованиям. Рейтинг по итогам 2018 года ожидаемо возглавила Москва.

Дороги оценивались по их прочности, ровности, сцепным качествам покрытия и видимости. Доля качественных дорог в российской столице составила 97%. В Ханты-Мансийском автономном округе этот показатель составил 84,5%, затем следуют Ставропольский край, где доля качественных дорог оказалась равной 74,9%, Красноярский край (71,4%) и Ингушетия (70,4%).

Хуже всего дела обстоят в Республике Марий Эл (1,4%) соответствия нормативам качества дорог. Далее по списку идут Саратовская область (9,9%), Республика Калмыкия (11,8%) и Архангельская область (15,4%), пишет «Regnum».

Ранее были названы регионы в России с самой большой долей среднего класса. Для подсчетов были взяты данные Росстата о зарплатах.