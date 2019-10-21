Названы регионы с самым доступным газом в России

Эксперты провели исследование и выявили регионы с самым доступным газом. Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ и Сахалинская область.

Отметим, что рейтинг доступности газа составлялся с учетом распределения областей по количеству кубических метров сетевого газа, которое житель может купить на среднюю зарплату.

Наиболее доступный газ в Ямало-Ненецком автономном округе. Здесь жители на среднюю зарплату могут купить немного больше 20 тысяч кубических метров сетевого газа. Это обусловлено тем, что здесь добывается более 90% российского природного газа, пишет «РИА Новости».

Аутсайдерами рейтинга оказались Кировская, Иркутская, Ивановская и Саратовские области, здесь жителям на среднюю зарплату доступно менее 3 тыс. куб. сетевого газа.

При этом по доступности природного газа для населения, стоимость его в России одна из самых низких в Европе.

Ранее сообщалось, что скоро все услуги ЖКХ можно будет получить в единой платёжке. Соответствующий законопроект вскоре будет поддержан правительством.

С появлением единого платёжного документа россиянам будет проще оценивать свои расходы на жилищно-коммунальные услуги. При этом власти смогут более тщательно контролировать рост тарифов.