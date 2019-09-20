Названы регионы с большим числом вакансий на зарплату 80 тыс

Среди российских регионов выявили лидеров по числу высокооплачиваемых вакансий. Больше всего работы с зарплатой от 80 тыс. рублей в Москве.

Здесь не заняты 8 тыс. рабочих мест. На тысячу меньше вакансий с такой же зарплатой в Краснодарском крае.

2,5 тыс. специалистов ищут в Якутии и 1,5 тыс. в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Санкт-Петербурге.

Сферы трудоустройства с зарплатой выше средней в этих субъектах различны. Так, в Москве и Петербурге готовы платить эти деньги за работу в области строительства, производства, недвижимости, транспорта, пишет «ПолитЭксперт». В ХМАО вакансии с доходом от 80 тыс. рублей предполагают работу в медицине, сферах добывающей промышленности, строительства, производства.

16 сентября Минтруд назвал самую высокооплачиваемую должность в России.