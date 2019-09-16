Минтруд назвал вакансии с самой большой зарплатой

В Министерстве труда и социальной защиты назвали самую высокооплачиваемую должность в России. Как выяснилось, ей стала вакансия механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности.

За эту работу предлагают платить 430 тысяч рублей в месяц. Правда, такая высокая зарплата может быть только в случае острого дефицита в кадрах. Обычно механики на рыбодобывающих судах получают около 200 тыс. рублей.

Второе место в списке поделили вакансии пилота воздушного судна и начальника участка в отрасли угледобывающей промышленности. Ежемесячный доход этих специалистов будет равен 330 тысячам рублей, пишет Лента.ру.

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев дал поручение соответствующим ведомствам выяснить, повлияет ли введение четырехдневной недели на экономику страны.