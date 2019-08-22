О сокращении рабочих дней решат до октября

Чиновникам необходимо выяснить, повлияет ли введение четырехдневной недели на экономику страны. Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение Министерству труда проработать этот вопрос.

Им предстоит провести работу по оценке последствий влияния на производительность труда, социальную сферу.

Сейчас рабочий день восемь часов. Если сократить число дней, возможно, россиянам придётся работать по 10 часов. А также неизвестно - какой день станет дополнительным выходным, пишут «Известия».

Кстати, больше, чем в России работают только в Южной Корее и Мексике.

Переход на четырёхдневную рабочую неделю даст возможность родителям проводить больше времени с детьми, создадутся условия для улучшения здоровья, появится время на учебу. В тоже время эксперты считают, что реализация этой идеи приведёт к падению ВВП на 20%.

Ранее стало известно, что самым трудолюбивым российским регионом является Томская область. Больше всего противников труда живет в Республике Алтай.