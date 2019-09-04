Проблему оттока населения с Дальнего Востока можно решить

Из ситуации снижения численности населения Дальнего Востока можно выходить с помощью двух методов, считает независимый аналитик Дмитрий Адамидов.

С одной стороны, через реализацию крупных проектов, например, реконструкцию БАМа и Транссиба, а с другой – через увеличение заработных плат и льгот местному населению.

Однако у этих подходов есть важная особенность, отметил эксперт ФБА «Экономика сегодня». Эффект от них станет заметным только через 7-8 лет с момента запуска.

«Добиться каких-то резких изменений в социально-экономическом положении региона в моменте довольно трудно. Осложняет ситуацию еще и тот факт, что точек приложения, связанных с транзитом, на Дальнем Востоке тоже недостаточно. Не хватает и международных проектов, за исключением нефтегазовых проектов на Сахалине их практически нет», – считает Адамидов.

Привлечение зарубежных инвесторов является очень важным моментом в вопросе развития Дальнего Востока, заключил эксперт.

Ранее президент Путин назвал придурками тех, кто считает Дальний Восток балластом и поручил и.о. губернатора Сахалинской области подготовить программу поддержки региона.