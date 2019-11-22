Названы причины проблем с весом при отказе от курения

Проблемы с весом начинаются у курильщиков, которые не справились с так называемым синдромом отмены.

По словам врача-диетолога Марины Макишы, в тот момент, когда человек бросает курить, у него возникает так называемый синдром отмены. Курильщик, пытаясь компенсировать нехватку возбуждения зон мозга от никотина, начинает не заметно для себя, есть сладкую и жирную пищу, вследствие чего люди и набирают лишний вес.

Бросившему курить, необходимо придерживаться правильного питания. Особенно важно иметь полноценный завтрак, обед и ужин. В качестве перекуса предпочесть фрукты и овощи, пишет «РИА Новости».

Росстат подсчитал число россиян, которые ведут здоровый образ жизни. Выяснилось, что это каждый восьмой. При опросе учитывались факторы физической активности, употребления алкоголя и курения.

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