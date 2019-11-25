Названы основные симптомы нехватки витамина D в организме

Ученые назвали основные симптомы нехватки витамина D в организме.

По словам профессора Медицинского центра Бостонского университета Майкл Холика, боль в конечностях и костях и малоподвижность суставов свидетельствует о дефиците витамина D. Также о его нехватке говорит боль в кишечнике, депрессия и потливость.

Особенно заметной нехватка витамина становится зимой. При этом повышается риск развития диабета второго типа, повышенного давления и остеопороза. Для устранения дефицита витамина D, ученые советуют в зимнее время года находиться на солнце минимум 10-15 минут в день, пишет «РИА Новости».

Также в случае недостатка солнечного света у людей возникает нарушение выработки мелатонина. Из-за этого происходит сезонное расстройство, депрессия, а также снижение настроения.

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