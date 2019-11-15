Названы 3 любимые у россиян иностранные валюты для вкладов

Третьей по популярности иностранной валютой для сбережений в России, кроме доллара и евро, признан белорусский рубль. Оказалось, что этот актив предпочтительней, чем китайский юань, британский фунт или швейцарский франк.

Такие данные получены в результате опроса компании «Сбербанк Управление Активами». Большинство граждан (94%) формируют сбережения в отечественной валюте.

Параллельно с ними 23% россиян имеют сбережения в иностранных денежных знаках. В долларах имеют накопления 11% опрошенных, в евро - 9%. 0,5% россиян заявили об инвестициях в белорусский рубль. Наибольший спрос на него наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Екатеринбурге.

Аналитик Moody's Светлана Павлова рассказала «Известиям», что доходность сбережний в белорусской валюте составляет 9-12% годовых. Для сравнения ставка по вкладам в российских рублях составляет 6-8%. Павлова отметила, что белорусская валюта больше подвержена резким колебаниям курса.

Ранее сообщалось, что российский Минфин сократит долю доллара в структуре Фонда национального благосостояния.

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