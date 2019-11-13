Минфин снизит долю доллара в ФНБ и купит евро с юанями

С 2020 года Минфин изменит валютную структуру Фонда национального благосостояния, сократив долю доллара. Снижение может произойти с нынешних 45% до уровня, близкого к структуре резервов ЦБ, то есть до 23,6%.

По словам заместителя министра финансов Владимира Колычева, будут рассматриваться разные валюты, включая юани. Он также отметил, что в снижении доли доллара нет ничего удивительного, поскольку расчеты с европейскими партнерами «перемещаются в евровый сеттльмент». Механизм покупки валюты не изменится, уточняет ТАСС.

Вице-президент РФИ банка Елена Чижевская сказала «Русской планете», что «в условиях сложной геополитической обстановки и возможности мирового кризиса такое решение носит стратегически продуманный характер».

«Это стратегическое решение, которое не несет особых рисков, наоборот, призвано минимизировать возможные негативные факторы. В настоящее время стратегические риски, связанные с мировой ситуацией, возможными санкциями и прочим, являются более важными по сравнению с текущими задачами (получение доходов от вложения средств Фонда в доллары США). Фонд национального благосостояния – также стратегически важная инфраструктура и ее логично диверсифицировать даже при условии снижения уровня прибыли. Снижение доли доллара в ФНБ уже не первое, объем средств в американской валюте снижается уже долгое время и понемногу», - отметила эксперт.

В начале ноября о планах Минфина сократить долю доллара сообщало агентство Reuters. Сейчас в структуре ФНБ доллар занимает 45%, евро – 45%, фунт стерлинга – 10%. В структуре золотовалютных резервов на 31 марта доля евро составляла 30,3%, доллара – 23,6%, китайского юаня – 14,2%, британского фунта – 6,6%, прочих валют – 7,1%.

Читайте нас в мобильном приложении