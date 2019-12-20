Названы лучшие российские игристые вина

Специалисты Роскачества протестировали отечественное шампанское стоимостью до тысячи рублей за бутылку. По результатам исследования составлен рейтинг игристых вин.

Специалисты оценили 94 образца российских игристых вин, проверяя такие показатели качества, как цвет, аромат и вкус, 72% протестированного шампанского получило высокие дегустационные оценки. В тройку лучших вошли вина из Крыма, Севастополя и Краснодарского края. Образцы из Дагестана тоже заняли высокие позиции рейтинга.

При выборе игристого вина нужно внимательно читать этикетку: если на ней нет надписи «игристое вино» или «российское шампанское», на контрэтикетке может быть указано, что это «винный напиток газированный», в котором много воды и ароматизаторов.

Отмечается, что высокая цена не всегда говорит о лучшем качестве товара. Так, например, среди лучших игристых вин оказались не самые дорогие. Из десяти, получивших наиболее высокие оценки, лишь три бутылки вина были дороже 500 рублей. А два лучших вина стоили по 300 рублей за бутылку, при этом шампанское за 164 рубля также получило хорошие оценки, пишет «Regnum».

Крупнейшие российские производители шампанского предупредили о возможном дефиците своей продукции в 2020 году. Производство игристых вин в России в самое ближайшее время может резко сократиться из-за нового закона о виноделии.

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