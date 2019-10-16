Названы города России с самым дорогим и дешевым хлебом

Самые высокие цены на хлеб в России зафиксированы в Санкт-Петербурге, а самые низкие — в Перми и Нижнем Новгороде.

Эксперты IT-компании «Эвотор» проанализировали среднюю цену на хлеб в крупнейших городах России и выяснили, что в Санкт-Петербурге буханка «Бородинского» стоит в среднем в 57 рублей, а «Дарницкий» хлеб — в 36 рублей. Для сравнения, в Москве средняя цена на такие же изделия составила 44 и 27 рублей соответственно.

В Перми и Нижнем Новгороде хлеб можно купить по самым низким ценам. Там средняя цена «Бородинского» составила 23 рубля, «Дарницкого» — 17-18 рублей, пишет «РИА Новости».

При выборе хлеба нужно обращать внимание на его состав. Самыми полезными считаются сорта, приготовленные из муки, воды и соли, по принципу, чем проще, тем лучше.