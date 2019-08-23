Названы даты обмена пленными между Россией и Украиной
Обмен задержанными и осужденными между Россией и Украиной назначен на 28–29 августа. По данным СМИ, речь идет об обмене 33 граждан России на 33 гражданина Украины.
По данным РБК, в список не попал главный редактор украинского «РИА Новости» Кирилл Вышинский.
Ранее глава МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24» заявила, что располагает информацией по возможным обменам удерживаемых лиц между Украиной и Россией, но поделиться ею не может, передаёт «Коммерсант».
Ранее сообщалось об обмене троих граждан России — Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова.
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