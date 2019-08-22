Украина оформляет документы для обмена троих россиян

На Украине троих россиян готовят к обмену. Он состоится в ближайшее время.

Речь идет о гражданах России Максиме Одинцове, Александре Баранове и Евгении Мефедове. Их адвокат Валентин Рыбин заявил, что подзащитные проходят юридическую процедуру оформления обмена.

Он отметил, что в списке есть и другие россияне, но кто именно, не уточнил, пишет ТАСС.

Одинцов и Баранов были осуждены на 14 и 13 лет за дезертирство и госизмену. Мефедов обвиняется в сепаратизме, он был отпущен под залог до 19 августа.

Ранее сообщалось, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский добились прогресса в вопросе обмена пленными. Обмен должен состояться до конца августа.