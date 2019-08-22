Украина оформляет документы для обмена троих россиян
На Украине троих россиян готовят к обмену. Он состоится в ближайшее время.
Речь идет о гражданах России Максиме Одинцове, Александре Баранове и Евгении Мефедове. Их адвокат Валентин Рыбин заявил, что подзащитные проходят юридическую процедуру оформления обмена.
Он отметил, что в списке есть и другие россияне, но кто именно, не уточнил, пишет ТАСС.
Одинцов и Баранов были осуждены на 14 и 13 лет за дезертирство и госизмену. Мефедов обвиняется в сепаратизме, он был отпущен под залог до 19 августа.
Ранее сообщалось, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский добились прогресса в вопросе обмена пленными. Обмен должен состояться до конца августа.
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