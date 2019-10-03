Названо самое вредное для человека мясо

Самое вредное мясо для здоровья человека, то у которого большой срок годности. Потребителям следует быть осторожнее с так называемыми «элитными» сортами мяса импортного производства.

По словам диетолога Марины Ваулиной, чем больше срок годности мяса, тем больше в нем нежелательных химических веществ — консервантов. Так же замораживают и размораживают такую продукцию во время транспортировки и хранения нередко несколько раз. Ничего хорошего и полезного от всего этого организм не получит.

Также Ваулина посоветовала не пережаривать мясо, не готовить его с избытком специй, жира и соли. Полезнее всего мясо на пару с овощами, так оно гораздо лучше усваивается, пишут «Известия».

В России к 2023 году на прилавках магазинов может появиться искусственно созданное мясо. Его ориентировочная стоимость будет 800 рублей за килограмм.