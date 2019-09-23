Искусственное мясо появится на прилавках России

В России к 2023 году на прилавках магазинов может появиться искусственно созданное мясо. Его ориентировочная стоимость будет 800 рублей за килограмм.



Исследования продолжались около двух лет. Цена первых 40 граммов выращенного продукта составляет 900 тысяч рублей. Об этом рассказали в «Очаковском комбинате пищевых ингредиентов».



Основой для получения культивируемого мяса является небольшой кусок мышечной ткани теленка элитной породы «Абердин-ангус» в возрасте 2-3 дней, полученный под местной анестезией. Далее клетки помещают в питательную среду для поддержания их роста и деления.



Ученые заявляют, что искусственное мясо безопасно для человека, а срок его хранения вдвое выше традиционного.



На сегодняшний день в мире стоимость такого культивируемого мяса остается достаточно высокой для розничного покупателя. Но с развитием технологий, цена упадёт в разы, прогнозируют эксперты, пишет «РИА Новости».



Вполне возможно, что через несколько лет искусственно выращенное мясо составит конкуренцию традиционным вырезкам на полках магазинов. Таким образом, человечество сможет отказаться от забоя живых существ для получения мясной пищи.

Отказ от мяса может негативно сказаться на их интеллектуальных способностях. Семьи, которые исповедуют вегетарианскую и веганскую диеты, вредят своим детям.