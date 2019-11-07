Названо самое используемое словосочетание 2019 года

Издатели толкового словаря в Британии Collins English Dictionary объявили словосочетанием 2019 года фразу climate strike («климатическая забастовка»). Выражение получило популярность благодаря шведской школьнице Грете Тунберг.

Впервые словосочетание зарегистрировали в 2015 году, когда в Париже проходила конференция ООН по климату. В 2019 году его употребление выросло в 100 раз, пишет «Интерфакс».

«Климатическую забастовку» (акции в рабочее время с требованием принять меры по ограничению выбросов в атмосферу) популяризировала шведка Грета Тунберг. В частности, она устраивала забастовки у здания парламента в Стокгольме и в школе.

В шорт-листе часто употребляемых в английском языке слов были также лексемы influencer (человек, оказывающий влияние на общественное мнение), deepfake (технология, заменяющая лица) и rewilding (восстановление дикой природы).

Collins English Dictionary – крупнейший однотомный словарь английского языка. Он содержит более 722 тыс. слов.