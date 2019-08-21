Названо главное условие Франции для возвращения РФ в G8

Главным условием для возвращения России в «большую восьмерку» является решение ситуации на Украине. Об этом стало известно из источника в среде французской дипломатии.

По его данным, президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно поднимал вопрос о допуске России к самммиту в случае решения конфликта на Украине, передает телеканал «360».

Идея пригласить Россию на саммит обсуждалась лидерами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном в телефонном разговоре. В российском МИДе заявляли, что для рассмотрения данного вопроса должны получить официальное приглашение.

Напомним, с 1976 по 1997 годы саммит G7 проходил при участии США, Канады, Франции, Великобритании, Германии, Италии и Японии. Позже к ним присоединилась Россия, но из-за конфликта на Украине в 2014 году страну исключили из числа участников саммита.