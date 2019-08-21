G7 превратится в G8

Трамп согласился с предложением Макрона пригласить Россию на встречу G7. Теперь это нужно обсудить с другими лидерами.

Накануне президент США высказал мнение, что участие российской стороны будет целесообразным. И обвинил в развале G8 своего предшественника Барака Обаму.

Формат «Большой восьмерки» прекратил своё существование в 2014 из-за присоединения Крыма к России.Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите, который Россия как председатель, должна была проводить в Сочи, сообщает РБК.

Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на предложение вернуть формат «Большой восьмерки» сказал: «Что касается возврата России в "семерку", "восьмерку" — мы из нее не выходили. Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть у нас, в Москве», — сказал он.