Названо число оказавшихся под угрозой российских новостроек

Около 1,7 тыс. застройщиков в России оказались на грани банкротства. Об этом сообщил зампердседателя правительства по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко.

Выступая на заседании комитета по нацпроекту «Жильё и городская среда», он указал, что кроме банкротства застройщиков есть проблема задержки строительства. В Единой информационной системе имеются данные о задержке строительства более, чем на 6 месяцев, 3,5 тыс. домов, пишет РИА Новости.

Мутко подчеркнул, что регионам стоит ответственнее подходить к проблеме обманутых дольщиков и решать вопросы с достройкой проблемных объектов.

Напомним, с 1 июля застройщики были обязаны перейти на эскроу-счета, где аккумулируются деньги граждан. Получить их можно только после сдачи дома. Строительство ведется на кредитные средства.