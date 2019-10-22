Названа самая бесполезная бытовая техника

Названа самая бесполезная бытовая техника

remontyes.ru

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику. Около 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru считают мультиварку самой бесполезной покупкой.

Отмечается, что часто стоят без дела и пылятся роботы-пылесосы, хлебопечки, парогенераторы и отпариватели, а также электрические обогреватели, пишет «ТАСС».

При этом чаще всего, помимо традиционных стиральных машин, пылесосов и утюгов, в российских домах встречается микроволновая печь (84%), блендер (77%), мясорубка (62%) и кофеварка (39%).

Согласно данным другого опроса, подавляющее число россиян - 73% считают премии и бонусы лучшей мотивацией для работы.

Новости по теме
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!