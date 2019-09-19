Лучшая мотивация - большая премия и маленькая

Подавляющее число россиян - 73% опрошенных - считают премии и бонусы лучшей мотивацией для работы. Это показал опрос, проведённый аналитическим центром НАФИ.

Также привлекательными способами вознаграждения за хорошую работу 56% опрошенных назвали 13-ю зарплату и 41% - предоставление социального пакета.

Четверть респондентов очень рады дополнительным отгулам и выходным. Также для 15% желаемым поощрением являются ценные подарки, а 14% работающих считают хорошим способом мотивации оплату обучения работодателем, пишет ТАСС.

Добавим, что участие во всероссийском опросе, который проводился в августе, приняли 1,6 тыс. сотрудников компаний старше 18 лет в 52 регионах России.

Ранее опрос Общероссийского Народного Фронта показал, что 90% россиян считают необходимым законодательно закрепить возможность временно работать удаленно. В Минтруде сказали, что готовы поддержать «любую полезную инициативу, которая облегчит трудовые отношения».