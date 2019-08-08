В России разрешат штатным сотрудникам иногда работать из дома
Общероссийский народный фронт (ОНФ) рекомендовал Минтруду разрешить штатным сотрудникам периодически трудиться удаленно. Это, например, может потребоваться при возникновении пробок на дорогах.
ОНФ рекомендует внести в Трудовой кодекс понятие «временная удаленная работа». Сейчас в некоторых ситуациях сотрудник устно договаривается о работе из дома, что иногда приводит к попытке уволить или поставить прогул.
Из опроса ОНФ следует, что 90% россиян считают необходимым законодательно закрепить возможность временно работать удаленно. В Минтруде сказали «Известиям», что готовы поддержать «любую полезную инициативу, которая облегчит трудовые отношения».
Сейчас, по закону, россияне могут работать из офиса или дистанционно.
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