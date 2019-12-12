Названа причина закрытого гроба на похоронах Юрия Лужкова

Родственники бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова решили не открывать гроб во время церемонии прощания, чтобы покойный «остался в памяти живым, энергичным человеком». Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в его окружении.

Ранее факт того, что на церемонии прощания с Лужковым и отпевания гроб был закрытым, стал поводом для пришедших говорить о недосказанности обстоятельств смерти экс-чиновника. По последней информации,Лужков скончался из-за редкого осложнения после процедуры обследования сердца.

Напомним, о смерти Лужкова стало известно 10 декабря. Он скончался в мюнхенской болезни после коронарографии. На прощании с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя присутствовал президент России Владимир Путин. Он возложил к закрытому гробу букет красных роз и перекрестился.

Читайте нас в мобильном приложении