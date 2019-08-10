Названа причина смерти Аллы Вербер

Менингококковый сепсис стал причиной смерти вице-президента ювелирной компании Mercury и фэшн-директор ЦУМа Аллы Вербер. Похороны состоятся 14 августа в Торонто.

«Чтобы покончить со всеми слухами и спекуляциями в СМИ, мы хотим сообщить, что официальная причина смерти Аллы Вербер - менингококковый сепсис. Из-за слабого иммунитет, организм не смог побороть эту инфекцию. Алла Константиновна ушла от нас днем 6 августа <...> Похороны Аллы Вербер пройдут в Канаде, г. Торонто, 14 августа», — рассказали представители Вербер на ее официальной странице в Instagram.

Фэшн-директор ЦУМа скончалась 6 августа на отдыхе в Италии. Алла Вербер считается одной из самых успешных бизнес-леди в России. Она закупала товары для престижных магазинов и формировала новые коллекции. С ней были знакомы многие звезды шоу-бизнеса. У Вербер остались дочь, внучки и мама.