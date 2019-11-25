Названа худшая краковская колбаса

Названа худшая краковская колбаса

фото: Takprosto.cc

Краковская колбаса бренда «Мясницкий ряд» отправилась в черный список Росконтроля за несоответствие заявленной категории и недостоверную информацию в маркировке.

Экспертный центр Союза потребителей Росконтроль провел исследование колбасы «Краковская» популярных российских брендов.

Были изучены марки «Ближние горки», «Мясной дом Бородина», «Дымов», «Бухрушинъ», «Велком», «Мясницкий ряд» и «Мираторг». Все виды колбасы проверялись по 50 параметрам качества и безопасности, сообщается на сайте Росконтроля.

Кроме «Мясницкого ряда» исследователи выявили несоответствие ГОСТу еще у нескольких образцов: «Ближние горки», «Мясной дом Бородина», «Дымов», «Бахрушинъ», «Велком». Товар внесли в список с замечаниями.

Лучшей же стала колбаса от бренда «Мираторг».

Ранее Росконтроль провел исследование докторской колбасы семи популярных марок. В нескольких образцах нашли ингредиенты, которых быть не должно.

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