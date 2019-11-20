Названа главная причина возникновения рака

Ученые выяснили, что является главной причиной возникновения онкологического заболевания.

Ученые из университета Северной Каролины в Шарлотте в США опубликовали свои исследования, согласно которым, одна из главных причин развития злокачественных опухолей — хроническое воспаление. В двух случаях из десяти онкология появляется в связи с инфекциями, вирусами или бактериями. В результате могут развиваться такие типы онкологических заболеваний, как рак толстой кишки, легких, желудка, печени и поджелудочной железы, пишет «Российская газета».

Средний возраст диагностики рака у россиян за последние десять лет вырос. Теперь он составляет 64,5 года. У мужчин злокачественные опухоли выявляют в среднем в 64,9 года, у женщин — в 64,2 года. В 2008 году показатель составлял 63,8 и 63,3 года соответственно.

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