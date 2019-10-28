Эксперты назвали средний возраст диагностики рака

Средний возраст диагностики рака у россиян за последние десять лет вырос. Теперь он составляет 64,5 года.

У мужчин злокачественные опухоли выявляют в среднем в 64,9 года, у женщин — в 64,2 года. В 2008 году показатель составлял 63,8 и 63,3 года соответственно.

В «Российском обществе клинической онкологии» уточнили, что на возрастную группу старше 60 лет приходится 71,3% случаев заболевания среди мужчин и 65,8% среди женщин. Это связано с тем, что злокачественные опухоли наиболее часто возникают из-за накопления молекулярных нарушений, достигающего критического значения у людей старшего возраста, пишет «Russia Today».

Ранее лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал заявил, что раковые опухоли чаще всего возникают в организме человека не из-за радиации, солнечного ультрафиолета или плохого питания. Вопреки расхожему мнению, опасные мутации происходят из-за процессов, связанных с круговоротом кислорода и воды в организме.