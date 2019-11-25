Назван способ избавления от жира на животе

Американский специалист Крис Гальярди рассказал, что для того, чтобы навсегда избавиться от жира на животе, необходимо в первую очередь сократить количество калорий, потребляемых за день.

По словам Гальярди, следует разбивать один прием пищи на две порции еды. Также нужно заменить вредные пустые углеводы на клетчатку – включить в рацион цельнозерновой хлеб, овес, овощи, фрукты, бобовые и семена чиа, пишет «Российская газета».

Без физических нагрузок от жира не избавиться, но, если поход в тренажерный зал вам не подходит, то начните свою активность с простой ходьбы, советует специалист.

Страдающие от излишнего веса и ожирения подвержены риску приобретения тяжелых заболеваний: сердечно-сосудистые, онкологические, диабет. Эксперты считают, что ожирение уменьшает продолжительность жизни в среднем на 3–5 лет при небольшом избытке веса и до 15 лет при выраженном ожирении.

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