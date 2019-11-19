Эксперты назвали причину роста живота с возрастом

Группа исследователей из США и Германии выяснила, почему с возрастом у людей начинает расти живот.

Как оказалось, со временем у организма уменьшается способность сжигать жир, который начинает откладываться в мышцах, вокруг внутренних органов и под кожей. Наиболее заметно скопление в брюшной полости, где образуется висцеральный жир, избыток которого приводит к ожирению, диабету второго типа и воспалительным заболеваниям.

Специалисты в ходе исследования выяснили, что у пожилых мышей в брюшном жире разрастаются иммунные В-клетки, что приводит к нарушению обмена веществ и возникновению воспаления.

Предполагается, что при попадании в молодой организм инфекции В-клетки увеличиваются, а после снова сокращаются до исходного размера. Однако с возрастом они перестают уменьшаться и остаются в брюшном жире, сообщает РИА «Новости».

Тем временем, более половины жителей России старше 30 лет страдают от ожирения. Избыточный вес ведет к развитию серьезных проблем со здоровьем.

В большинстве стран Европы ожирением страдает 15-25% взрослых. При этом в последнее время в мире наблюдается увеличение частоты ожирения у детей и подростков.

Страдающие от излишнего веса и ожирения подвержены риску приобретения тяжелых заболеваний: сердечно-сосудистые, онкологические, диабет. Эксперты считают, что ожирение уменьшает продолжительность жизни в среднем на 3–5 лет при небольшом избытке веса и до 15 лет при выраженном ожирении, пишет РБК.

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