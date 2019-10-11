Более половины россиян страдают от ожирения

Более половины жителей России старше 30 лет страдают от ожирения. Избыточный вес ведет к развитию серьезных проблем со здоровьем.

В большинстве стран Европы ожирением страдает 15-25% взрослых. При этом в последнее время в мире наблюдается увеличение частоты ожирения у детей и подростков.

Страдающие от излишнего веса и ожирения подвержены риску приобретения тяжелых заболеваний: сердечно-сосудистые, онкологические, диабет. Эксперты считают, что ожирение уменьшает продолжительность жизни в среднем на 3–5 лет при небольшом избытке веса и до 15 лет при выраженном ожирении, пишет РБК.

Для борьбы с ожирением специалисты считают необходимо снизить процент фастфуда в рационе, увеличить физические нагрузки и ввести сбалансированное меню в школах и на рабочих местах.

К 2030 году более 250 миллионов детей и подростков в мире будут страдать ожирением, считают специалисты всемирной организации по борьбе с ожирением WOF.