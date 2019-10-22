Назван «беспроблемный» в части мусорной реформы регион

Ярославская область относится к числу «беспроблемных» регионов, так как успешно справляется с экологической реформой. К такому выводу пришел глава Российского экологического оператора Денис Буцаев по итогам посещения субъекта.

Вместе с председателем правительства ЯО Дмитрием Степаненко Буцаев посетил мусоросортировочный комплекс «Чистый город». Здесь обрабатывают до 160 тыс. тонн отходов в год. Из мусора выделяют 15 полезных фракций: пластик, дерево, металлы, стекло и другие, передает телеканал «360».

Региональный оператор «Хартия» построит в области еще 5 МСК. Это, как отметил Буцаев, позволит достичь показателей выше тех, которые предусмотрены федпроектом.

«Многое уже сделано. Регион относится к числу беспроблемных», - констатировал он и признал, что власти Ярославской области нацелены на развитие направлений, связанных с достижением целевых показателей федерального проекта «Экология».

Ранее в России предложили не взимать плату за вывоз мусора с детей до трех лет.