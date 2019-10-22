С детей до трех лет предлагают не брать плату за вывоз мусора

Общественная организация «Деловая Россия» предложила Минстрою отменить плату за вывоз мусора для детей до трех лет и ввести льготы для школьников. Сейчас тариф составляет 100-150 рублей и не учитывает возраст проживающих.

Организация предложила ввести дифференцированную плату: в частности, отменить ее для малышей до трех лет, а семьям льготников (многодетным, малоимущим) разрешить не платить за детей от 3 до 11 лет. Для дошкольников (3-6 лет) и для младших школьников (7-11 лет) из всех остальных семей предложено ввести льготы, пишут «Известия».

В Минприроды призвали сначала сформировать инфраструктуру по сбору мусора. За этим последуют льготы, обещают в ведомстве.

Сейчас в большинстве регионов за вывоз мусора платят по количеству проживающих. Ряд субъектов выбрал плату исходя из площади жилья.

С 1 июля 2019 года вывоз мусора отнесли к коммунальным услугам. На нее распространяются льготы. Для многодетных семей скидка составляет до 30%.