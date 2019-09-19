США назвали Россию главной угрозой безопасности

США назвали Россию главной угрозой безопасности

Pixabay

Безопасности США грозит Россия. Именно Москва является главнейшим вызовом для Вашингтона.

По словам главы Пентагона Марка Эспера, Россия «готова перекроить карту». А модернизация в РФ происходит только для того, чтобы использовать его против американских военных, пишет «РБК».

Американский военный уверен, что Россия и Китай бросают вызов американскому преимуществу для расширения зоны своего влияния.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых рестрикций в отношении РФ. Это уже не первый пакет ограничительных мер со стороны Вашингтона.

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Теги:
Места: Россия, США
События: политика
Организации: Пентагон
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