США назвали Россию главной угрозой безопасности

Безопасности США грозит Россия. Именно Москва является главнейшим вызовом для Вашингтона.

По словам главы Пентагона Марка Эспера, Россия «готова перекроить карту». А модернизация в РФ происходит только для того, чтобы использовать его против американских военных, пишет «РБК».

Американский военный уверен, что Россия и Китай бросают вызов американскому преимуществу для расширения зоны своего влияния.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых рестрикций в отношении РФ. Это уже не первый пакет ограничительных мер со стороны Вашингтона.