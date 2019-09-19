США назвали Россию главной угрозой безопасности
Безопасности США грозит Россия. Именно Москва является главнейшим вызовом для Вашингтона.
По словам главы Пентагона Марка Эспера, Россия «готова перекроить карту». А модернизация в РФ происходит только для того, чтобы использовать его против американских военных, пишет «РБК».
Американский военный уверен, что Россия и Китай бросают вызов американскому преимуществу для расширения зоны своего влияния.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых рестрикций в отношении РФ. Это уже не первый пакет ограничительных мер со стороны Вашингтона.
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