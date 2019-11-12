Назарбаев хочет устроить переговоры Путина и Зеленского
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести переговоры глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. В качестве площадки для встречи он предложил Казахстан.
По словам Назарбаева, нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины. В таких условиях они смогут договориться об урегулировании конфликта в Донбассе и других спорных вопросах.
Назарбаев отметил, что знает о предложении обсудить конфликт в «нормандском формате» и привлечь к дискуссии США, но он убежден, что проще решить проблемы между двумя государствами, а не между всеми.
Украинский лидер уже согласился на встречу на «нейтральной площадке», пишет «Коммерсант».
Отношения Москвы и Киева остаются напряженными. Ранее сообщалось о том, что Украина потребует от России репараций для восстановления Донбасса.
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