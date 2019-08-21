Найден опекун для оставшейся сиротой внучки актрисы Назаровой
После смерти народной артистки Алекандры Назаровой опекунство над внучкой перейдет сестре дедушки девочки. Об этом рассказали в театральных кругах.
Известно, что Назарова являлась опекуном внучки после смерти отца – 41-летнего сына артистки. Он погиб восемь лет назад, рассказывает «ПолитЭксперт».
Мать ребенка когда-то сдала девочку в детдом, а потом, по некоторым данным, умерла. Тогда двухлетнего ребенка под опеку взяла актриса.
Напомним, 79-летняя Назарова скончалась 20 августа. Причиной смерти стало серьезное заболевание легких.
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!