Найден опекун для оставшейся сиротой внучки актрисы Назаровой

После смерти народной артистки Алекандры Назаровой опекунство над внучкой перейдет сестре дедушки девочки. Об этом рассказали в театральных кругах.

Известно, что Назарова являлась опекуном внучки после смерти отца – 41-летнего сына артистки. Он погиб восемь лет назад, рассказывает «ПолитЭксперт».

Мать ребенка когда-то сдала девочку в детдом, а потом, по некоторым данным, умерла. Тогда двухлетнего ребенка под опеку взяла актриса.

Напомним, 79-летняя Назарова скончалась 20 августа. Причиной смерти стало серьезное заболевание легких.