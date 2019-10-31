НАТО нам не указ: Россия ответила на призыв отдать Крым

Парламентарии и дипломаты России дали отрицательный ответ на призыв Североатлантического альянса передать контроль над Крымом Украине.

Так, по мнению замглавы МИД Андрея Руденко, «МИД не обязан отвечать на каждое заявление НАТО, поскольку вопрос с Крымом для нас закрыт раз и навсегда».

«Мы этот вопрос ни с кем и нигде обсуждать не намерены, тем более с НАТО», — заявил он РИА «Новости».

Свое мнение по «крымскому вопросу» агентству также высказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Он посоветовал альянсу заниматься вопросами, которые напрямую касаются его компетенций. А подобные заявления назвал открытым покушением на территориальную целостность и суверенитет страны.

В свою очередь, депутат от Крыма Руслан Бальбек заявил, что натовские комиссии — «не указ» России.

«Так что будут осуждать нас в Киеве или Брюсселе по поводу Крыма или нет, — это как интершум: звук есть, а сути нет. А Украине приятно: в высоких кабинетах приняли, обласкали, дали надежду, правда, несбыточную», — добавил Бальбек.

О невозможности вести нормальную работу с Россией, пока не решен «крымский вопрос», организация заявила на заседании комиссии Украина-НАТО в Киеве. Для сотрудничества Москве нужно «изменить поведение» на международной арене и вернуть Украине контроль над Крымом, убеждены в Североатлантическом альянсе.