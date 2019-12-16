В НАТО озабочены активностью российских подлодок

В НАТО зафиксировали усилившуюся активность российских подводных лодок в Мировом океане со времен окончания холодной войны.

По словам представителя НАТО Оана Лунгеску, Россия непрерывно усиливает свои подводные операции, особенно в Северной Атлантике и Норвежском море. В связи с этим идет интенсивное обсуждение модернизации морских сил Североатлантического альянса. Также речь идет об усилении патрулирования Северной Атлантики и инвестировании в современные технологии уничтожения подлодок с воздуха.

Большую озабоченность в НАТО вызывают атомные подлодки проекта 955 «Борей» и разрабатываемые гиперзвуковые ракеты «Циркон». Отмечается, что до сих пор не известно «могут ли вообще современные западные системы перехвата остановить их», пишет РБК.

Ранее сообщалось, что президент России посетил в Калининграде Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» и осмотрел строящийся корвет «Гремящий», который могут оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

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