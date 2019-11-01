Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

фото: Topspb.tv

Президент России посетил в Калининграде Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» и осмотрел строящийся корвет «Гремящий», который могут оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Владимир Путин поднялся на борт корвета, осмотрел помещения и ознакомился с системами вооружения. Командир военного корабля капитан второго ранга Роман Довгайлов рассказал президенту об особенностях управления «Гремящим». По его словам, на носу судна расположены пусковые контейнеры ракет «Калибр», также здесь могут быть размещены ракеты «Циркон», пишет «Russia Today».

Глава государства, обращаясь к министру обороны Сергею Шойгу сказал, что «Циркон» обязательно будет».

Россия тратит немало средств на оборону, чтобы модернизировать ядерный арсенал и разрабатывать новые средства доставки ядерных боеголовок.

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