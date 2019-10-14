Наталья Поклонская ответила преемнице Меркель о Крыме

Депутат Госдумы РФ и экс-прокурор республики Крым Наталья Поклонская ответила главе Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая заявила, что ситуация с Крымом является «нарушением международного права».

«Абсолютно ничего нового не заявила, да и не ждали», — написала российский политик в Telegram. Экс-прокурор Крыма уточнила, что считает сильными политиками тех, кто может признавать очевидные факты и называть вещи своими именами, пишет «Газета.Ру».

Также глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии и глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель пригласил Аннегрет Крамп-Карренбауэр посетить полуостров и убедиться в ошибочности своих выводов.

Ранее Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что «нельзя молчать, когда происходит несправедливость», примером несправедливости она назвала присоединение Крыма к России.