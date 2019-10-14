Преемница Меркель выступила с заявлением о Крыме

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, Германия должна поддерживать добрососедские отношения с Россией. Однако при этом «нельзя молчать, когда происходит несправедливость», примером несправедливости она назвала присоединение Крыма к России.

Об этом заявила Аннегрет Крамп-Карренбауэр, во время выступления на съезде Молодежного союза Германии в воскресенье, 13 октября. По ее словам в вопросе Крыма было нарушено международное право, пишут «Известия».

Крамп-Карренбауэр не первый раз выступает с критикой России. В частности, она предлагала продлить санкции против Москвы после инцидента в Керченском проливе и задержания украинских моряков.

Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что воссоединение Крыма с Россией совершенно законно и призвал Киев отменить санкции.