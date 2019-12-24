Насильник обнаружен мертвым в здании суда Петербурга

Насильник обнаружен мертвым в здании суда Петербурга

фото: Mvestnik.ru

Тело мужчины, обвиняемого в изнасиловании, было найдено во Фрунзенском районном суде Петербурга после продления срока его заключения под стражу.

В понедельник 23 декабря в одном из районных судов Санкт-Петербурга нашли тело 40-летнего мужчины. Подробности уголовного дела не сообщаются. Однако известно, что подозреваемому хотели избрать меру пресечения, следствие настаивало на заключении его под стражу.

Труп был обнаружен в конвойном помещении. У арестованного оказалась перерезана шея.

Следственный комитет занимается установлением всех обстоятельств происшедшего. С помощью чего были нанесены порезы пока не ясно, пишет «Regnum».

Ранее сообщалось, что подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней девушки задержали в Ростове-на-Дону. Преступление произошло более 12 лет назад.

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