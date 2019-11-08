Наших бьют: болельщиков ЦСКА задержали в Будапеште
В Будапеште произошли столкновения российских болельщиков с полицией и местными фанатами. Стычки происходили на улицах и в метро.
Как сообщило российское посольство в Будапеште, перед началом матча Лиги Европы между московским ЦСКА и венгерским клубом «Ференцварош» нескольких российских болельщиков задержали после потасовки.
В настоящий момент сотрудники консульского отдела посольства России в Венгрии вместе с властями страны пребывания работают над скорейшим освобождением задержанных граждан России, пишут «Известия».
Ранее сообщалось, что более 530 человек из разных российских городов попали в список болельщиков, которым нельзя посещать места проведения официальных спортивных мероприятий. Для большинства запрет действует до 2020 года.
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