177 населенных пунктов Сибири и Дальнего Востока в дыму

В 177 населенных пунктах пяти регионов Сибири и Дальнего Востока еще наблюдается дым от лесных пожаров.

«Наиболее сложная обстановка складывается в Бурятии, Якутии, Забайкальском и Красноярском краях, Иркутской области, где в 177 населенных пунктах в 13 районах наблюдаются задымления», – рассказали РИА «Новости» в пресс-службе МЧС России.

В целях замера предельно-допустимых концентраций содержания вредных веществ в воздухе организована круглосуточная работа 103 постов наблюдения.

Ранее ученые Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН заявили, что на восстановление лесов после пожаров уйдет от 60 до 100 лет.

Напомним, из-за крупных лесных пожаров в четырех регионах России - Иркутской области, Красноярском крае, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия – введен режим ЧС. Площадь пожаров составила уже 3 млн гектаров.

31 июля президент Путин распорядился отправить на тушение пожаров военных. Помощь в борьбе с огнем предложил также американский президент Дональд Трамп, однако Россия пока не приняла предложение, хоть и пообещала воспользоваться им при необходимости.